1st Annual Santa Open House Train Show
1st Annual Santa Open House Train Show
Open House of the Carolina Coastal Railroaders Club HO-Layout Tour the layout of Eastern North Carolina in miniature scale through the local towns and watch trains travel from town to town. Meet Santa who promises to stop in.
Carolina Coastal Railroaders
Free
11:00 AM - 03:00 PM on Sat, 12 Dec 2026
Event Supported By
Carolina Coastal Railroaders
2526713233
williamsonskot@gmail.com
Artist Group Info
williamsonskot@gmail.com
Carolina Coastal Railroaders
1916 S. Glenburnie Rd.New Bern, North Carolina 28562
2526713233
williamsonskot@gmail.com