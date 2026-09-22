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Public Radio East
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Lenoir County Agricultural Fair

Lenoir County Agricultural Fair

This 71st annual family-fun event features thrilling midway rides for all ages, demolition derbies, Lance Gifford Magic Shows, visual comedian Just "JOEY," Flimsy the Clown, bicycle giveaways (8pm Wednesday - Thursday), community exhibits, educational booths, mouthwatering fair food and more.

Highlights: 39th Annual Cheerleading Competition (6:30pm Tuesday); Wrestling (7pm Wednesday); Lenoir County Schools Talent Showcase (6-8pm Thursday); Figure 8 Derby (7pm Friday); Carolina Classic Cruisers - Cruise-In (4-7pm Saturday); Demo Derby (5pm Saturday)

Fair admission: $8 Tuesday, Wednesday, Friday; $1 Thursday; $10 Saturday; free for kids 4 & younger; free for ages 62+ till 7pm Tuesday - Thursday

Dollar Thursday: Admission & rides are $1 each (10-ride min. purchase).

Unlimited ride wristbands (for riders 36" & taller) are $25 on site and 2/$25 on BOGO Tuesday. Admission/unlimited ride combo tickets are $26.25 each or 4/$76.75 before 5pm Oct. 6 at DreamlandAmusements.com. Ride tickets are also available on the midway.

Fair hours: 5-11pm Tuesday - Friday and 1-11pm Saturday

More information: LenoirCountyFair.org

Lenoir County Fairgrounds
$8 admission Oct. 6, 7, 9; $1 Oct. 8; $10 Oct. 10; free for kids under 5
05:00 PM - 11:00 PM, every day through Oct 10, 2026.

Event Supported By

Lenoir County Fair Association
252-643-2084
lenoircountyfair@gmail.com
http://lenoircountyfair.org
Lenoir County Fairgrounds
401 Fairgrounds Rd
Kinston, North Carolina 28504
252-643-2084
lenoircountyfair@gmail.com
http://www.lenoircountyfair.org