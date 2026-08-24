48th Annual International Folk Festival
48th Annual International Folk Festival
The Arts Council of Fayetteville/Cumberland County presents the 48th Annual International Folk Festival, a free celebration of the music, dance, food, art, and cultural traditions that make our community unique. Festivities begin Friday, September 25, from 4–8 PM in Downtown Fayetteville, followed by the signature Parade of Nations on Saturday, September 26, from 10 AM–Noon. The celebration continues Saturday from Noon–7 PM at Festival Park with live performances, international food, cultural demonstrations, vendors, and family-friendly activities.
Downtown Fayetteville & Festival Park
FREE
04:00 PM - 07:00 PM, every day through Sep 26, 2026.
Event Supported By
Arts Council of Fayetteville/Cumberland County
9103231776
admin@theartscouncil.com
Artist Group Info
Various
Downtown Fayetteville & Festival Park
335 Ray AvenueFayetteville, North Carolina 28301
9103231776
Kennonj@theartscouncil.com