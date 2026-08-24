Public Radio East serves Eastern North Carolina by providing news, fine arts, and informational programming that challenges, stimulates, educates, and entertains an intellectually curious audience.

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48th Annual International Folk Festival

48th Annual International Folk Festival

The Arts Council of Fayetteville/Cumberland County presents the 48th Annual International Folk Festival, a free celebration of the music, dance, food, art, and cultural traditions that make our community unique. Festivities begin Friday, September 25, from 4–8 PM in Downtown Fayetteville, followed by the signature Parade of Nations on Saturday, September 26, from 10 AM–Noon. The celebration continues Saturday from Noon–7 PM at Festival Park with live performances, international food, cultural demonstrations, vendors, and family-friendly activities.

Downtown Fayetteville & Festival Park
FREE
04:00 PM - 07:00 PM, every day through Sep 26, 2026.

Event Supported By

Arts Council of Fayetteville/Cumberland County
9103231776
admin@theartscouncil.com
www.TheArtsCouncil.com

Artist Group Info

Various
Downtown Fayetteville & Festival Park
335 Ray Avenue
Fayetteville, North Carolina 28301
9103231776
Kennonj@theartscouncil.com
www.theartscouncil.com