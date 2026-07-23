Midsummer Evening Cabaret at Magnolia Arts Center
Midsummer Evening Cabaret at Magnolia Arts Center
Friday, July 24 @ 7:30 pm
Saturday, July 25 @ 7:30 pm
AND
Sunday matinee, July 26 @ 2:00 pm
Magnolia Arts Center
All tickets $15
07:30 PM - 09:30 PM, every day through Jul 25, 2026.
Event Supported By
Magnolia Arts Center
(888) 622-3868
info@magnoliaartscenter.com
Artist Group Info
kturnage46@yahoo.com
Magnolia Arts Center
1703 East 14th StreetGreenville, North Carolina 27858
(888)622-3868
info@magnoliaartscenter.com