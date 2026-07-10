Public Radio East serves Eastern North Carolina by providing news, fine arts, and informational programming that challenges, stimulates, educates, and entertains an intellectually curious audience.

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Public Radio East
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Available On Air Stations

Evening of Community Artistic Expression

Evening of Community Artistic Expression

An Evening of Community Artistic Expressions
Featuring: Eric Taylor, Violinist Extraordinaire
Kyla Rae Nixon, Actress, Model, and Singer
And Other Local Talent

Washington County Community Cener
$10.00
06:00 PM - 08:00 PM on Sat, 25 Jul 2026

Event Supported By

Alliance for Greater Easter North Carolina
252-412-7067
jdsh0927@aol.com
https://agenc-wc.org

Artist Group Info

Eric Taylor
contact@thegospelviolinist.com
https://thegospelviolinist.com
Washington County Community Cener
37 Mill Pond Road
Roper, North Carolina 27970