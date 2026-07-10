Evening of Community Artistic Expression
Evening of Community Artistic Expression
An Evening of Community Artistic Expressions
Featuring: Eric Taylor, Violinist Extraordinaire
Kyla Rae Nixon, Actress, Model, and Singer
And Other Local Talent
Washington County Community Cener
$10.00
06:00 PM - 08:00 PM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
Alliance for Greater Easter North Carolina
252-412-7067
jdsh0927@aol.com
Artist Group Info
Eric Taylor
contact@thegospelviolinist.com
Washington County Community Cener
37 Mill Pond RoadRoper, North Carolina 27970