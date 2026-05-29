Public Radio East serves Eastern North Carolina by providing news, fine arts, and informational programming that challenges, stimulates, educates, and entertains an intellectually curious audience.

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Public Radio East
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Join our team! Public Radio East is hiring a Financial & Development Associate.

Craft Night with Erin Lockamy

Craft Night with Erin Lockamy

Feeling a little nostalgic for the CD days? Create a small collage artwork framed by a CD case with local collage artist Erin Lockamy!

Registration is required for this program, as materials are limited. Registration is free! You can register online at farmvillelibrary.libguides.com/events/home/craft-night or by calling the Library at 252-753-3355.

Craft Night is intended for adults.

Questions? Contact Emma at erepp@farmvillenc.gov

Farmville Public Library
06:30 PM - 08:00 PM on Thu, 11 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

Farmville Public Library
252-753-3355
cwidney@farmvillenc.gov
farmvillelibrary.org

Artist Group Info

Erin Lockamy
Farmville Public Library
4276 W. Church St.
Farmville, North Carolina 27828
252-753-3355
library@farmvillenc.gov
farmvillelibrary.org