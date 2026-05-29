Craft Night with Erin Lockamy
Craft Night with Erin Lockamy
Feeling a little nostalgic for the CD days? Create a small collage artwork framed by a CD case with local collage artist Erin Lockamy!
Registration is required for this program, as materials are limited. Registration is free! You can register online at farmvillelibrary.libguides.com/events/home/craft-night or by calling the Library at 252-753-3355.
Craft Night is intended for adults.
Questions? Contact Emma at erepp@farmvillenc.gov
Farmville Public Library
06:30 PM - 08:00 PM on Thu, 11 Jun 2026
Event Supported By
Farmville Public Library
252-753-3355
cwidney@farmvillenc.gov
Artist Group Info
Erin Lockamy
Farmville Public Library
4276 W. Church St.Farmville, North Carolina 27828
252-753-3355
library@farmvillenc.gov