2026 Women Veterans and Active Duty Female Resource Event
2026 Women Veterans and Active Duty Female Resource Event
Veterans Employment Base Camp and Organic Garden is partnering with NC Works Craven for the 2026 Women Veterans and Active Duty Female Outreach/Resource event on June 19th from 0830-1230 at the Riverfront Convention Center, 203 S. Front St, second floor. This is a free event!
New Bern Riverfront Convention Center
08:30 AM - 11:30 AM on Fri, 19 Jun 2026
Event Supported By
Veterans Employment Base Camp and Organic Garden
2525714549
lovayw@gmail.com
Artist Group Info
lovayw@gmail.com
New Bern Riverfront Convention Center
203 S. Front StreetNew Bern , North Carolina 28560
252-637-1551
conventions@cravencountync.gov