Public Radio East serves Eastern North Carolina by providing news, fine arts, and informational programming that challenges, stimulates, educates, and entertains an intellectually curious audience.

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Public Radio East
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Join our team! Public Radio East is hiring a Financial & Development Associate.

2026 Women Veterans and Active Duty Female Resource Event

2026 Women Veterans and Active Duty Female Resource Event

Veterans Employment Base Camp and Organic Garden is partnering with NC Works Craven for the 2026 Women Veterans and Active Duty Female Outreach/Resource event on June 19th from 0830-1230 at the Riverfront Convention Center, 203 S. Front St, second floor. This is a free event!

New Bern Riverfront Convention Center
08:30 AM - 11:30 AM on Fri, 19 Jun 2026

Event Supported By

Veterans Employment Base Camp and Organic Garden
2525714549
lovayw@gmail.com
www.vebcognc.org

Artist Group Info

lovayw@gmail.com
New Bern Riverfront Convention Center
203 S. Front Street
New Bern , North Carolina 28560
252-637-1551
conventions@cravencountync.gov
https://riverfrontconventioncenter.com/