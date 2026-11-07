Stratus String Quartet Concert
Stratus String Quartet Concert
The Stratus String Quartet formed in January, 2025, and is the undergraduate string quartet in residence at East Carolina University. The program will include works by Schubert, Tchaikovsky, and Bartok.
Peace Presbyterian Church
03:00 PM - 04:00 PM on Sun, 22 Nov 2026
Event Supported By
Stratus String Quartet
Text inquiries to (252) 412-2816
fordamerson55@gmail.com
Artist Group Info
Ford Amerson
fordamerson55@gmail.com
Peace Presbyterian Church
301 Guiness DriveWinterville, North Carolina 28590
252-355-2276
admin@peacepresbyterian.org