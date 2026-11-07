Public Radio East serves Eastern North Carolina by providing news, fine arts, and informational programming that challenges, stimulates, educates, and entertains an intellectually curious audience.

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Public Radio East
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Stratus String Quartet Concert

Stratus String Quartet Concert

The Stratus String Quartet formed in January, 2025, and is the undergraduate string quartet in residence at East Carolina University. The program will include works by Schubert, Tchaikovsky, and Bartok.

Peace Presbyterian Church
03:00 PM - 04:00 PM on Sun, 22 Nov 2026

Event Supported By

Stratus String Quartet
Text inquiries to (252) 412-2816
fordamerson55@gmail.com
stratusstringquartet.org

Artist Group Info

Ford Amerson
fordamerson55@gmail.com
stratusstringquartet.org
Peace Presbyterian Church
301 Guiness Drive
Winterville, North Carolina 28590
252-355-2276
admin@peacepresbyterian.org
peacepresbyterian.org