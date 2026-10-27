Newcomers Club of New Bern November 12 meeting
Newcomers Club of New Bern November 12 meeting
WCTI Chief Meteorologist Donnie Cox will shed light on Eastern North Carolina weather coverage at the next Newcomers Club of New Bern meeting on Thursday, November 12, at 7 p.m. at 311 Middle St. If you have moved to the New Bern area within the past few years, have experienced a life-changing event such as retirement, divorce, or the death of a spouse, or are just looking to make meaningful connections with others, you are welcome to attend this meeting.
For more information, visit www.newbernnewcomers.org or email info@newbernnewcomers.org.
The Harrison Center
07:00 PM - 08:00 PM on Thu, 12 Nov 2026
Event Supported By
Newcomers Club of New Bern
The Harrison Center
311 Middle StreetNew Bern, North Carolina 28560
916-204-4955
sskiffington@braverangels.org