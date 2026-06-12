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East Carolina Piano Festival returns with new guest artists, familiar faces

East Carolina Piano Festival returns with new guest artists, familiar faces

The East Carolina Piano Festival (ECPF) is back for 2026 with a
lineup.

 Saturday, June 27, 7:30 p.m. — Festival Opening Concert, featuring guest and faculty artists Sam
Gingher, Keiko Sekino, Yukiko Sekino, Alan Woo, and Kwan Yi — ticketed

 Tuesday, June 30, 7:30 p.m. — Wei-Yi Yang in Recital — ticketed

 Thursday, July 2, 7:30 p.m. — Stephen Beus in Recital — ticketed

 Sunday, July 5, 10 a.m. and 2 p.m. — Young Artist Program Final Concerts I and II, featuring
young pianists from across the U.S. who apply and are invited to participate — free

A. J. Fletcher Recital Hall
tickets are $25 for the general public, $10 for students
07:30 PM - 11:59 PM on Sat, 27 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

East Carolina Piano Festival
pianofestival@ecu.edu
https://music.ecu.edu/summer/piano-festival/

Artist Group Info

Various
A. J. Fletcher Recital Hall
Tenth Street at College Hill Drive
Greenville, North Carolina 27858
davisalex19@ecu.edu
artscomm.ecu.edu/alexander-series/