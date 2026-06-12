East Carolina Piano Festival returns with new guest artists, familiar faces
East Carolina Piano Festival returns with new guest artists, familiar faces
The East Carolina Piano Festival (ECPF) is back for 2026 with a
lineup.
Saturday, June 27, 7:30 p.m. — Festival Opening Concert, featuring guest and faculty artists Sam
Gingher, Keiko Sekino, Yukiko Sekino, Alan Woo, and Kwan Yi — ticketed
Tuesday, June 30, 7:30 p.m. — Wei-Yi Yang in Recital — ticketed
Thursday, July 2, 7:30 p.m. — Stephen Beus in Recital — ticketed
Sunday, July 5, 10 a.m. and 2 p.m. — Young Artist Program Final Concerts I and II, featuring
young pianists from across the U.S. who apply and are invited to participate — free
A. J. Fletcher Recital Hall
tickets are $25 for the general public, $10 for students
07:30 PM - 11:59 PM on Sat, 27 Jun 2026
Event Supported By
East Carolina Piano Festival
pianofestival@ecu.edu
Artist Group Info
Various
A. J. Fletcher Recital Hall
Tenth Street at College Hill DriveGreenville, North Carolina 27858
davisalex19@ecu.edu