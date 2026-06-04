Public Radio East serves Eastern North Carolina by providing news, fine arts, and informational programming that challenges, stimulates, educates, and entertains an intellectually curious audience.

© 2026 Public Radio East

Public Radio East
800 College Court
New Bern, NC 28562

EIN 56-1802728
Public Radio For Eastern North Carolina 89.3 WTEB New Bern 88.5 WZNB New Bern 91.5 WBJD Atlantic Beach 90.3 WKNS Kinston 89.9 W210CF Greenville
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Join our team! Public Radio East is hiring a Financial & Development Associate.

East Carolina Music Festival Opening Concert

East Carolina Music Festival Opening Concert

A dazzling opening to the festival featuring guest and faculty artists Yukiko Sekino, Alan Woo, Sam Gingher, Keiko Sekino, and Kwan Yi.

East Carolina University School of Music, A.J. Fletcher Recital Hall
10-60
07:30 PM - 09:30 PM on Sat, 27 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

East Carolina Piano Festival
pianofestival@ecu.edu
https://music.ecu.edu/summer/piano-festival/
East Carolina University School of Music, A.J. Fletcher Recital Hall
10 St.
Greenville, North Carolina 27858
252 328 6851
darttw@ecu.edu
https://music.ecu.edu/