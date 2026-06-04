East Carolina Music Festival Opening Concert
East Carolina Music Festival Opening Concert
A dazzling opening to the festival featuring guest and faculty artists Yukiko Sekino, Alan Woo, Sam Gingher, Keiko Sekino, and Kwan Yi.
East Carolina University School of Music, A.J. Fletcher Recital Hall
10-60
07:30 PM - 09:30 PM on Sat, 27 Jun 2026
Event Supported By
East Carolina Piano Festival
pianofestival@ecu.edu
East Carolina University School of Music, A.J. Fletcher Recital Hall
10 St.Greenville, North Carolina 27858
252 328 6851
darttw@ecu.edu