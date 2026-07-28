Craven Literacy Council New Tutor Training

Are you interested in volunteering as a literacy or ESL tutor? Please join us for our next New Tutor Training Workshop. The workshop begins on August 25, 2026, and will continue with sessions on August 27, September 1 and September 3. These training sessions will be from 9:30 am until 12:30 pm. All sessions will be held at Craven Literacy Council Meeting Rooms, 2507-F Neuse Blvd., New Bern, NC.

No prior teaching experience is required.

For more information contact Jim Chesson at james.chesson@cravenliteracy.org.