Public Radio East serves Eastern North Carolina by providing news, fine arts, and informational programming that challenges, stimulates, educates, and entertains an intellectually curious audience.

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Available On Air Stations

Craven Literacy Council New Tutor Training

Craven Literacy Council New Tutor Training

Are you interested in volunteering as a literacy or ESL tutor? Please join us for our next New Tutor Training Workshop. The workshop begins on August 25, 2026, and will continue with sessions on August 27, September 1 and September 3. These training sessions will be from 9:30 am until 12:30 pm. All sessions will be held at Craven Literacy Council Meeting Rooms, 2507-F Neuse Blvd., New Bern, NC.
No prior teaching experience is required.
For more information contact Jim Chesson at james.chesson@cravenliteracy.org.

Craven Literacy Council
09:30 AM - 12:30 PM on Tue, 25 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Craven Literacy Council
252-637-8079
james.chesson@cravenliteracy.org
www.cravenliteracy.org
Craven Literacy Council
2507-A Neuse Blvd.
New Bern, North Carolina 28562
2526378079
james.chesson@cravenliteracy.org
www.cravenliteracy.org