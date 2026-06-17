Craven Arts Council grassroots arts program grant applications now open
Craven Arts Council grassroots arts program grant applications now open
The Craven Arts Council is now accepting applications for North Carolina Arts Council Grassroots Arts Program grants through 5:00 pm August 31, 2026. Applications are available for non-profit organizations whose purpose is to promote and develop diverse cultural arts programming in Craven County. Application forms and grant guidelines are available at Craven Arts Council & Gallery's website or may be picked up at the Bank of the Arts.
Craven Arts Council/Bank of the Arts
12:00 AM - 11:59 PM on Wed, 17 Jun 2026
Event Supported By
Craven Arts Council & Gallery/Bank of the Arts
252.638.2577
info@cravenarts.org
Artist Group Info
info@cravenarts.org
Craven Arts Council/Bank of the Arts
317 Middle StreetNew Bern, North Carolina 28562
info@cravenarts.org