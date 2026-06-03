Cradle to Community Care Day

This FREE community event will include:

🍼 Diapers & wipes

👶 Resources for expectant parents

✂️ Free haircuts

🎁 Summer goodie bags

👨‍👩‍👧‍👦 Family & community resources

👕 Community Closet (open until 4 PM)

We hope to see you there!

______________________________________________________________________

¡Acompáñanos en el Día de Cuidado: De la Cuna a la Comunidad!

📅 Sábado, 6 de junio

⏰ 10:00 a. m. – 2:00 p. m.

📍 Centro Cívico del Condado de Jones (832 NC-58, Trenton, NC)

Trae a toda la familia a este evento comunitario GRATIS que ofrecerá:

🍼 Pañales y toallitas

👶 Recursos para futuros padres

✂️ Cortes de cabello gratis

🎁 Bolsas de regalos de verano

👨‍👩‍👧‍👦 Recursos familiares y comunitarios

👕 Ropero comunitario (abierto hasta las 4 p. m.)

Ven a conectarte, obtener apoyo y disfrutar de un día de cuidado comunitario. ¡Esperamos verte allí!