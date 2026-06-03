Public Radio East serves Eastern North Carolina by providing news, fine arts, and informational programming that challenges, stimulates, educates, and entertains an intellectually curious audience.

© 2026 Public Radio East

Public Radio East
800 College Court
New Bern, NC 28562

EIN 56-1802728
Public Radio For Eastern North Carolina 89.3 WTEB New Bern 88.5 WZNB New Bern 91.5 WBJD Atlantic Beach 90.3 WKNS Kinston 89.9 W210CF Greenville
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Join our team! Public Radio East is hiring a Financial & Development Associate.

Cradle to Community Care Day

Cradle to Community Care Day

This FREE community event will include:
🍼 Diapers & wipes
👶 Resources for expectant parents
✂️ Free haircuts
🎁 Summer goodie bags
👨‍👩‍👧‍👦 Family & community resources
👕 Community Closet (open until 4 PM)
We hope to see you there!
______________________________________________________________________
¡Acompáñanos en el Día de Cuidado: De la Cuna a la Comunidad!
📅 Sábado, 6 de junio
⏰ 10:00 a. m. – 2:00 p. m.
📍 Centro Cívico del Condado de Jones (832 NC-58, Trenton, NC)
Trae a toda la familia a este evento comunitario GRATIS que ofrecerá:
🍼 Pañales y toallitas
👶 Recursos para futuros padres
✂️ Cortes de cabello gratis
🎁 Bolsas de regalos de verano
👨‍👩‍👧‍👦 Recursos familiares y comunitarios
👕 Ropero comunitario (abierto hasta las 4 p. m.)
Ven a conectarte, obtener apoyo y disfrutar de un día de cuidado comunitario. ¡Esperamos verte allí!

Jones County Civic Center
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 6 Jun 2026

Event Supported By

Jones County Health Department
252-448-9111
health@jonescountync.gov
Jones County Civic Center
832 NC Hwy 58 S
Trenton, North Carolina 28585
252-448-9621
jcheritagefestival@jonescountync.gov
https://jcheritagefestival.com/