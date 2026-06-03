Cradle to Community Care Day
Cradle to Community Care Day
This FREE community event will include:
🍼 Diapers & wipes
👶 Resources for expectant parents
✂️ Free haircuts
🎁 Summer goodie bags
👨👩👧👦 Family & community resources
👕 Community Closet (open until 4 PM)
We hope to see you there!
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¡Acompáñanos en el Día de Cuidado: De la Cuna a la Comunidad!
📅 Sábado, 6 de junio
⏰ 10:00 a. m. – 2:00 p. m.
📍 Centro Cívico del Condado de Jones (832 NC-58, Trenton, NC)
Trae a toda la familia a este evento comunitario GRATIS que ofrecerá:
🍼 Pañales y toallitas
👶 Recursos para futuros padres
✂️ Cortes de cabello gratis
🎁 Bolsas de regalos de verano
👨👩👧👦 Recursos familiares y comunitarios
👕 Ropero comunitario (abierto hasta las 4 p. m.)
Ven a conectarte, obtener apoyo y disfrutar de un día de cuidado comunitario. ¡Esperamos verte allí!