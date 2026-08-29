Public Radio East serves Eastern North Carolina by providing news, fine arts, and informational programming that challenges, stimulates, educates, and entertains an intellectually curious audience.

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Public Radio East
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Available On Air Stations

Chamber Music - North Carolina Symphony String Quartet

Chamber Music - North Carolina Symphony String Quartet

Come enjoy an afternoon of Chamber Music featuring the North Carolina Symphony String Quartet.

First Presbyterian Church of New Bern
04:00 PM - 05:00 PM on Sun, 13 Sep 2026

Event Supported By

First Presbyterian Church, New Bern
252.637.3270
church@firstpresnb.org
http://www.firstpresnb.org

Artist Group Info

North Carolina Symphony String Quartet
First Presbyterian Church of New Bern
400 New Street
New Bern, North Carolina 28560
252-637-3270
daniel@firstpresnb.org
www.firstpresnb.org