Chamber Music - North Carolina Symphony String Quartet
Chamber Music - North Carolina Symphony String Quartet
Come enjoy an afternoon of Chamber Music featuring the North Carolina Symphony String Quartet.
First Presbyterian Church of New Bern
04:00 PM - 05:00 PM on Sun, 13 Sep 2026
Event Supported By
First Presbyterian Church, New Bern
252.637.3270
church@firstpresnb.org
Artist Group Info
North Carolina Symphony String Quartet
First Presbyterian Church of New Bern
400 New StreetNew Bern, North Carolina 28560
252-637-3270
daniel@firstpresnb.org