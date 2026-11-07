Arcis Saxophone Quartet – S. Rudolph Alexander Performing Arts Series
Arcis Saxophone Quartet – S. Rudolph Alexander Performing Arts Series
Munich's Arcis Saxophone Quartet performs at East Carolina University as part of the S. Rudolph Alexander Performing Arts Series. Hear the quartet live on Thursday, November 12, 2026 at 7:30 p.m. in A. J. Fletcher Recital Hall, Greenville, NC. Visit the official ECU concert page for tickets and current event information: https://artscomm.ecu.edu/alexander-series/arcis-saxophon-quartett/
A. J. Fletcher Recital Hall, East Carolina University
07:30 PM - 11:59 PM on Thu, 12 Nov 2026
Event Supported By
East Carolina University – S. Rudolph Alexander Performing Arts Series
Artist Group Info
Arcis Saxophone Quartet
A. J. Fletcher Recital Hall, East Carolina University